Alara Bozbey kimdir, kaç yaşındadır? Ata Demirer'in sevgilisi Alara Bozbey nerelidir?

ATA DEMİRER KAÇ YAŞINDA?

Ata demirer'in sevgilisi Alara Bozbey'in kim olduğu merakla araştırılıyor. Peki Alara Bozbey kimdir ve kiminle sevgilisi oldu? İşte Alara Bozbey ve Ata Demirer hakkında tüm detaylar...Ünlü komedyen Ata Demirer aşk orucunu bozdu. Demirer gönlünü Dolunay dizisinde Demet karakterine hayat veren Alara Bozbey'e kaptırdı.Yeni yılı annesi, abisi ve sevgilisi ile kutlayan Ata Demirer ilişkisini sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğrafla ilan etti.Ata Demirer özel hayatında aradığı mutluluğu buldu. Ünlü komedyen, iki aydır birlikte olduğu oyuncu Alara Bozbey'le evlenme kararı aldı.Ata Demirer ile Alara Bozbey, üç yıl önce bir süre birliktelik yaşadıktan sonra ayrılmışlardı. Birbirlerine ikinci şansı veren ikili, iki ay önce yeniden ilişkiye başlamıştı. Ünlü komedyen, sevgilisini annesi Ayten kaçar'la tanıştırıp çektirdiği fotoğrafı kalp emojisiyle sosyal medyada paylaşarak aşkını ilan etmişti.Alara Bozbey, 1986 senesinde Litvanya'da dünyaya gözlerini açtı. Anne ve Babası Litvanyalı olan oyuncunun ailesi ayrıldıktan sonra annesi bir Türkle evlenerek annesi ile birlikte İstanbul'a yerleşti. Türkçe öğrenen ve Türk vatandaşı olan Alara Bozbey'in hayatı oyunculuk eğitimi almasıyla değişti. Uzun süredir ülkemizde yaşayan Alara Bozbey, Türk vatandaşlığına geçmiş ve gerçek adı olan Aliona ismini Alara olarak değiştirmiştir.Alara Bozbey Türkiye'ye yerleştikten sonra oyunculuk yapmaya başladı ve ilk adımı da bir zamanların fenomen dizilerinden olan Yabancı Damat ile attı. Özgür Çevik'in başrolde olduğu Yabancı Damat dizisi ile tanınan Alara Bozbey, bu diziden sonra çok sayıda dizi ile tekrar ekran karşısına çıktı. Arka Sokaklar, Bedel, Gamsız Hayat, Benim İçin Üzülme gibi iddialı yapımların kadrosunda yer alan 2017 yapımı Dolunay dizisinde Demet karakterini canlandırdı.Ünlü komedyen Ata Demirer, 6 Temmuz 1972'de Bursa'da dünyaya geldi.Daha küçük yaşlarda müziğe olan yeteneğini keşfetti. Ortaokul ve liseyi Bursa Erkek Lisesi'nde okuduktan sonra son sınıfta Çelebi Mehmet Lisesi'ne geçti ve buradan mezun oldu. Okul hayatından başarılı olamayan Demirer, ağabeyinin yardımıyla gece kulüplerinde piyanist-şantör olarak çalışmaya başladı. 1991 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Müziği Bölümü'nü kazanmasıyla İstanbul'a taşındı.Konservatuvar yılları boyunca İstanbul'da müzisyenlik yapmaya devam etti. Yine o yıllarda arkadaşlarının desteği ile bar komedyenliği denemelerine başladı. Vitamin Grubu üyesi Gökhan Semiz ile olan yakın arkadaşlığı sayesinde 1995 yılında stand up gösterilerine başladı. Aynı zamanda Vitamin Grubunun "Turkish Kovboylar" adlı şarkısındaki gazeli seslendiren kişi de kendisiydi.E.Ş.E.K Tiyatro Grubunun kurucusu Uğur Uludağ'nın aracılığı ile ilk profesyonel stand up gösterisini gerçekleştirdi. 1995 yılında Asos'ta verdiği müzikli şov sırasında keşfedilerek Dormen Tiyatrosu'nda "Komik Para" adlı oyununda rol aldı. Aynı yıl kendi kurduğu "Ege Kumpanya" adlı gösteri orkestrası ile birçok yerde sahneye çıktı.Bu dönem Uğur Yücel ile tanışması hayatının dönüm noktalarından biri oldu. Komediye olan tutkusunu keşfetti ve konservatuvarı yarıda bırakarak stand up gösterilerine ağırlık verdi. 1996 ile 1998 yılları arasında bir çok yerde gösteri verdi. Leman Kültür'e oyununun kaydını götürdü ve çok beğenilmesi üzerine 1998 yılının Şubat ayında "Tek Kişilik Dev Kadro" adlı oyunu ile Leman Kültür'de sahne aldı.Bu oyunu yaklaşık 1000 kez sahnede oynayan sanatçı, oyunda geçen karakterlerin benzerleri ile bir televizyon şovu hazırladı. "Korsan TV" adlı program, ekranda 42 bölüm gösterildi. Televizyonda görülmesi ile şöhreti artan Demirer, daha sonra Vizotele Tuuba, Neredesin Firuze gibi projelerde yer aldı. "Kısık Ateşte 15 Dakika" filmi ile ilk başrolünü aldı. Birçok televizyon dizisinde yer aldı ancak onun yurt çapında tanınması ve sevilmesi "Avrupa Yakası" adlı dizide 3 sezon boyunca canlandırdığı "Volkan" karakteri ile oldu.İki adet müzik albümü de olan Ata Demirer, daha sonra "Hacıyatmaz" adlı televizyon programına başladı. Gani Müjde tarafından yazılan ve yönetilen "Osmanlı Cumhuriyeti" adlı filmde Osmanlı padişahını canlandırdı. İzlenme rekorları kıran 'Eyyvah Eyvah' serisinden sonra, merakla beklenen yeni filmi 2012 yılında Berlin Kaplanı'yla izleyicilerinin karşısına çıktı. 2014 yılında 'Eyyvah Eyvah' filminin üçüncüsünü çekti.Ata Demirer, 22 Nisan 2012 tarihinde oyuncu Özge Borak ile evlendi. 13 Kasım 2014 tarihinde boşandılar.Filmleri :2001 - 2003 - Tatlı Hayat2003 - Neredesin Firuze2003 - Vizontele Tuuba2004 - 2006 - Avrupa Yakası2006 - Kısık Ateşte 15 Dakika2008 - 2009 - Avrupa Yakası2008 - Osmanlı Cumhuriyeti2010 - Eyyvah Eyvah2011 - Eyyvah Eyvah 22011 - İstanbul'un Altınları2012 - Berlin Kaplanı2014 - Eyyvah Eyvah 3Senaryo:2014 - Eyyvah Eyvah 3(Senarist)2012 - Berlin Kaplanı(Senarist)2011 - Eyyvah Eyvah 2(Senarist)2010 - Eyyvah Eyvah(Senarist)