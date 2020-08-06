Alanyaspor'un en istikrarlısı Marafona, en golcüsü Cisse!

Süper Lig'i 5. sırada bitiren turuncu-yeşilli ekipte Portekizli file bekçisi Marafona, 33 maçta 2 bin 970 dakikayla en fazla süre alan oyuncu oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Alanyaspor'un en istikrarlısı Marafona, en golcüsü Cisse!
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06 Ağustos 2020 13:22
Süper Lig'de 2019-2020 sezonunu 5. sırada bitiren Aytemiz Alanyaspor'da en istikrarlı futbolcu Jose Marafona olurken, Papiss Cisse attığı gollerle, Fabrice N'Sakala ise gördüğü kartlarla dikkati çekti.

Turuncu-yeşilli takımda tamamlanan sezonda 25 oyuncu süre şansı buldu. Söz konusu futbolcular arasında en fazla süreyi ise Portekizli file bekçisi Marafona aldı. Sezon boyunca bir maç eksikle 33 karşılaşmaya çıkan Marafona, 2 bin 970 dakika sahada kaldı.

Süper Lig'de sezonda en çok süre alan 15 futbolcu arasında da 6. sırada yer alan Marafona'yı, forvet oyuncusu Anastasios Bakasetas takip etti. Yunan futbolcu, Alanyaspor formasıyla 34 karşılaşmada 2 bin 834 dakika forma giydi.

Senegalli golcü Papiss Cisse ise 32 karşılaşmada 2 bin 738 dakika süre bulurken, Efecan Karaca 33 maçta 2 bin 578 dakika oynadı.

Cisse en golcüsü

Aytemiz Alanyaspor'da Cisse, sezonun en golcü oyuncusu olarak dikkati çekti.

Alanyaspor formasıyla rakip fileleri 22 kez havalandırmayı başaran Cisse, gol krallığında da ikinci sırada yer aldı. 

Turuncu-yeşillilerde, Bakasetas ise attığı 10 golle takımının en golcü ikinci oyuncusu oldu.

Junior Fernandes de sezonu 9 golle tamamladı.

N'Sakala takımının "en hırçını"

Turuncu-yeşillilerde, sezon boyunca toplam 69 sarı ve 3 kırmızı kart görülürken, sezonun "en hırçın" oyuncusu olarak Fabrice N'Sakala dikkati çekti. 

N'Sakala, 29 maçta 5 sarı ve 2 kez kırmızı kart gördü.

Ceyhun Gülselam 2019-2020 sezonunda 12 defa sarı kartla cezalandırıldı.

Futbolcuların performansı 

Bu sezon Süper Lig'de forma giyen Aytemiz Alanyaspor futbolcuları ve performansları şöyle:

 

 Futbolcu  Maç  Dakika  Gol  Kırmızı kart  Sarı kart
Jose Marafona   33  2970   0  0  1 
Anastasios Bakasetas   34  2834 10  0  4
Papiss Cisse   32  2738 22  0  5
Efecan Karaca   33  2578   2  0  3
Fabrice N'Sakala   29  2572   0  2  5
Steven Caulker   29  2530   1  0  3
Ceyhun Gülselam   31  2132   3  0 12
Manolis Siopis   27  2130   0  0   6
Welinton   23  2037   2  0   9
Junior Fernandes   30 1869   9  1   2
Georgios Tzavellas   18 1490    1  0   3
Salih Uçan   26 1298   1  0   3
Onur Bulut   23 1234   3  0   2
Juanfran Moreno   13 1070   0  0   2
Djalma Campos  22 1039   4  0   1
Baiano  11   889   0  0   4
Yacine Bammou   18   622   2  0   1
Musa Çağıran  17   506   0  0   0
Kaan Kanak    5   450   0  0    2
Emircan Altıntaş     8   227   0  0   1
Mustafa Pektemek   12   204   1  0   0
Cenk Gönen     1     90   0  0   0
Lokman Gör    1     90   0  0   0
Umut Güneş    3     10   0  0   0
Tayfur Güngör    1       4   0  0   0



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