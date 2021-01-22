Alanyasporlu futbolcu Tzavellas, PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Aytemiz Alanyasporlu futbolcu Georgios Tzavellas'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Alanyasporlu futbolcu Tzavellas, PFDK'ye sevk edildi
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22 Ocak 2021 16:32
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Aytemiz Alanyasporlu futbolcu Georgios Tzavellas'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçındaki kural dışı hareketi nedeniyle Tzavellas'ın tedbirli olarak disipline gönderildiği belirtildi.

Demir Grup Sivasspor'un da Fenerbahçe müsabakasında talimatlara aykırı hareketi gerekçesiyle PFDK'ye sevk edildiği kaydedildi.



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