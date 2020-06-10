Alanyaspor'dan kupa maçında hatıra bilet uygulaması

Aytemiz Alanyaspor, koronavirüs tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçı için hatıra bilet sundu

Haber; AA
Alanyaspor'dan kupa maçında hatıra bilet uygulaması
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Haziran 2020 15:04
Aytemiz Alanyaspor Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçı için hatıra bilet çıkardı. 

Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor'un 18 Haziran'da Bahçeşehir Okulları Stadı'nda Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında karşılaşacağı Antalyaspor maçı için hatıra bilet uygulaması başlattı.

Turuncu yeşilli takımın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulüp Başkanımız Hasan Çavuşoğlu, finale giden bu yolda takımımıza destek olmak için tüm taraftarlarımızı hatıra bilet almaya davet etti. Seri numaralı olarak basılan hatıra biletlerimiz, Alanyaspor Store'da bugün 30 liradan satışa sunuldu." ifadelerine yer verildi.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için