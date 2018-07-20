Alanyaspor'dan Emre Akbaba için Galatasaray açıklaması!

Süper Lig ekiplerinden'un Başkanı, transferin gözde isimleri arasında yer alan Milli futbolcuhakkında konuştu.TRT Spor'a bağlanan Çavuşoğlu, "Emre Akbaba en iyi yerli oyuncu, büyük bir takıma gitmek isterse önünü açacağız diyoruz. Mustafa Cengiz başkanımızla konuştuk, bir oyuncu satarsak düşünürüz dedi, kriterlerden dolayı." dedi.Transferi kapattıklarını ve Vagner Love'ı tekrar kadrolarına katmayı düşünmediklerini de söyleyen Alanyaspor Başkanı, "Şu anda Vagner Love gündemimizde değil, transferi bitirdik zaten biz, Bobo'yu aldık." sözlerini kullandı.