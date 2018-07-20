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Alanyaspor'dan Emre Akbaba için Galatasaray açıklaması!

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, transferin gözde ismi Emre Akbaba hakkında flaş sözler kullandı.

Kaynak: Sporx.com
Alanyaspor'dan Emre Akbaba için Galatasaray açıklaması!
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20 Temmuz 2018 21:33
Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'un Başkanı Hasan Çavuşoğlu, transferin gözde isimleri arasında yer alan Milli futbolcu Emre Akbaba hakkında konuştu.

''MUSTAFA CENGİZ BAŞKAN İLE KONUŞTUK...''

TRT Spor'a bağlanan Çavuşoğlu, "Emre Akbaba en iyi yerli oyuncu, büyük bir takıma gitmek isterse önünü açacağız diyoruz. Mustafa Cengiz başkanımızla konuştuk, bir oyuncu satarsak düşünürüz dedi, kriterlerden dolayı." dedi.

''VAGNER LOVE'I DÜŞÜNMÜYORUZ''

Transferi kapattıklarını ve Vagner Love'ı tekrar kadrolarına katmayı düşünmediklerini de söyleyen Alanyaspor Başkanı, "Şu anda Vagner Love gündemimizde değil, transferi bitirdik zaten biz, Bobo'yu aldık." sözlerini kullandı.

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