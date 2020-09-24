Alanyaspor'da Semih Tokatlı: 'Kazanabileceğimiz bir maçtı'

Alanyaspor Teknik Sorumlusu Semih Tokatlı, UEFA Avrupa Ligi'nde Rosenborg'a 1-0 mağlup olarak Avrupa'ya veda ettikleri maç sonrasında konuştu.



Kaybetmeyi hak etmediklerini kaydeden Tokatlı, "Kazanabileceğimiz bir maçı kaybettik, futbolun içinde bu var. Rakibe pozisyon vermedik, karambolde golü yedik. Üzüntülüyüz, ülke puanına da katkıda bulunmak istiyorduk. İnşallah ligde bunu telafi edeceğiz ve galibiyetlerle ligde yolumuza devam edeceğiz." dedi.



