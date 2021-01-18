Alanyaspor'da savunmaya taze kan

Zirve yarışından kopmak istemeyen Aytemiz Alanyaspor'un, sağ bekte Juanfran'a alternatif için Hırvat ekibi Gorica'da oynayan Albi Doka için girişimlere başladığı iddia edildi

, Fotoğraf; Instagram
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Alanyaspor'da savunmaya taze kan
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18 Ocak 2021 12:23
Süper Lig'de üst üste puan kayıplarıyla zirveden düşen Aytemiz Alanyaspor, devre arası transfer sezonunda kadrosunu takviye etmek için düğmeye bastı. Önceliği savunmaya veren turuncu yeşilli yönetimin, sağ bekte tek 32 yaşındaki İspanyol futbolcusu Juanfran'a alternatif olarak belirlediği ismi Hırvatistan'da bulduğu öğrenildi.

Alanyasporlu kurmayların Hırvatistan'ın HNK Gorica takımında oynayan Albi Doka'yla temas kurduğu bildirildi. 23 yaşındaki Arnavut sağ bekle yapılan ilk görüşmelerin olumlu sonuçlandığı ifade edildi. 2024'e kadar sözleşmesi bulunan, bonservis değeri 1 milyon euro olarak gösterilen Doka için kulübüyle görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

Sezon başında Arnavutluk ekibi Tiran'dan Gorica'ya transfer olan genç savunmacı, 11 maçta 1 gol, 1 asist yaptı. Doka, geçtiğimiz sezon Tiran'da forma giydiği 33 maçta 3 asistlik bir katkı sağladı.

Kaynak: Yeni Alanya



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