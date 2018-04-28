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Alanyaspor'da Kayseri'de kritik galibiyet

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Kayserispor'u 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Kaynak: Sporx.com
Alanyaspor'da Kayseri'de kritik galibiyet
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28 Nisan 2018 15:27
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Kayserispor, taraftarı önünde Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada Alanyaspor, Kayserispor'u 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Aytemiz Alanyaspor'a rakibi karşısında galibiyeti getiren golleri 46. dakikada Efecan Karaca ve 86. dakikada penaltıdan Douglas kaydetti.

Kayserispor'un karşılaşmadaki tek golünü 77. dakikada Fernando Boldrin attı. Ev sahibi ekipte 85. dakikada Cristian Sapunaru ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Alanyaspor, tarafarı önünde Osmanlıspor ile karşılaşacak. Kayserispor ise deplasmanda Beşiktaş ile oynayacak.

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