Alanyaspor'da Hasan Ayaroğlu'nun sözleşmesi feshedildi

Aytemiz Alanyaspor, Hasan Ayaroğlu'nun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Alanyaspor'da Hasan Ayaroğlu'nun sözleşmesi feshedildi
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19 Ocak 2021 18:18
Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'un oyuncularından Hasan Ayaroğlu'nun sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

Aytemiz Alanyaspor Kulübünden yapılan açıklamada, Hasan Ayaroğlu'nun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği bildirildi.

Açıklamada, "Hasan Ayaroğlu'na verdiği emekler için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadesi kullanıldı.

Eskişehirspor'dan 2018'de Alanyaspor'a gelen 25 yaşındaki kanat oyuncusu, 2019-2020 sezonunda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a kiralanmıştı.

 


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