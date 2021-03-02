Alanyaspor'da Berkan Kutlu fırtınası

Bu sezon Süper Lig'de gösterdikleri performans ile adından epey söz ettiren takımlardan biri olan Aytemiz Alanyaspor'da futbolcularında gösterdikleri performanslar dikkat çekmeye başladı



31 MAÇTA FORMA GİYDİ

Bu sezon 26 maçta 12 galibiyet 6 beraberlik ve 8 yenilgi alan Akdeniz ekibinde son günlerin yükselen değeri Berkan Kutlu oldu. Sezon başında İsviçre'nin Sion takımından transfer olan 23 yaşında genç futbolcu toplamda 31 maçta forma giydi ve 1551 dakika süre aldı. (25 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası ve 3 Türkiye U21)



MEVKİİSİNDE 1 NUMARA

Sezon başında Alanyaspor'a geldiğinde mevkisinde 7. Sıradaydı. Diğer altı kişi ise Salih Uçan, Siopis, Ceyhun Gülselam, Bakasetas, Efkan Bekiroğlu ve Umut Güneş'ti. Küçük süreler alarak forma giymeye başladı ve her formayı aldığında bir şeyler gösterdiği için süreleri arttı ve takımın değerli oyuncularından birine evrildi.



BAKASETAS'I ARATMADILAR

Ara transfer döneminde Bakasetas'ın Trabzonspor'a transferinden sonra teknik direktör Çağdaş Atan, Salih Uçan'ı Yunan oyuncunun pozisyonuna çekti, Salih'in boşluğunu da Berkan ile doldurdu. Futbolun en zor mevkiilerinden biri olan ön libero (6numara) pozisyonunda görev yapan 23 yaşındaki futbolcu ilk dokunuş, çevre kontrolü ve dikine oyun konusunda da oldukça başarılı.



İLK 3'TE YER ALDI

Forma giydiği süre boyuncu Alanyaspor'un genç yıldızı Berkan Kutlu ligde 90 dakika başına en fazla başarılı pas yapan orta sahalar ve başarı yüzlerinde ilk 3 arasında yer aldı.

1-Beşiktaş Atiba -> 55.41/59.58 (%93)

2-Beşiktaş Josef -> 54.84/62.61 (87)

3-Alanyaspor Berkan -> 51.77/57.8 (%89)



TAKIMIN DİNAMOSU

Akdeniz temsilcisi Aytemiz Alanyaspor'un hızlı futbolunun önemli etkenlerinden biri olan 23 yaşındaki futbolcu Berkan Kutlu'nun fiziksel olarak da takımın önemli isimlerinden beri. Berkan, Süper Lig'de oynanan Beşiktaş, Galatasaray ve kupadan oynanan Galatasaray maçında sahada en çok koşan oyuncu oldu. Berkan'ın forma giydiği maçların %95'i 12.000 m'nin üstünde mesafe katediyor. Genç futbolcu genelde 12km altı 11km üstü olarak göze çarpıyor.



A MİLLİ TAKIM'A GÖZ KIRPTI

Aytemiz Alanyaspor ile dikkatleri üzerine çeken Berkan Kutlu bu sezon U21 A Milli Takımı ile 3 maçta forma giydi. Genç futbolcunun gösterdiği bu performans ile A Milli Takım Teknik Direktör Şenol Güneş'in radarına girdiği öğrenildi.







