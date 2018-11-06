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Alanyaspor'da Bakkal dönemi sona erdi

Alanyaspor, teknik direktör Mesut Bakkal ile yollarını ayırdı.

Alanyaspor'da Bakkal dönemi sona erdi
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06 Kasım 2018 15:58
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, tecrübeli teknik direkör Mesut Bakkal ile yollarını ayırdı.

Akdeniz ekibi, son olarak evinde oynadığı Yeni Malatyapspor karşılaşmasından 1-0 mağlup ayrılmıştı.

54 yaşındaki tecrübeli teknik direktör, kariyeri boyunca Gençlerbirliği, Gaziantepspor, Denizlispor, Manisaspor, Sivasspor, Ankaragücü, Samsunspor, Karabükspor, Konyaspor, Mersin İdman Yurdu, Kayserispor ve Alanyaspor'u çalıştırmıştı. Alanyaspor'un başında 22 karşılaşmada 1,41 puanlık ortalama yakalamıştı.

TUNA DA AYRILMIŞTI

Gün içerisinde Sivasspor'da teknik direktörü Tamer Tuna ile yollarını ayırdığını açıklamıştı.

ALANYASPOR'DAN AÇIKLAMA

"Yönetim Kurulumuz, Teknik Direktör Sayın Mesut Bakkal ile karşılıklı anlaşarak ayrılık kararı almıştır. Kulüp Başkanımız Hasan Çavuşoğlu ve 2'nci Başkanımız Kamil Köseoğlu, sayın Mesut Bakkal'a plaket takdim ederek kendisine ve ekibine emekleri için teşekkür edip, kariyerlerinde başarılar diledi."

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