Alanyaspor'a Portekiz'den Türk stoper!

Emre Akbaba'nın transferi konusunda Galatasaray ile pazarlıkları sürdüren Alanyaspor, bir yandan da kadrosuna takviye yapmaya çalışıyor.Güney ekibi, Sporting Lizbon'da forma giyen Merih Demiral'ı kiralık olarak kadrosuna katmak amacında.20 yaşındaki stoperin Portekiz'den de talipleri bulunurken, Alanyaspor Yönetimi oyuncuyu ikna edip bir an önce bu transferi noktalamayı hedefliyor.