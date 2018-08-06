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Alanyaspor'a Portekiz'den Türk stoper!

Alanyaspor, Sporting Lizbon forması giyen 20 yaşındaki Türk stoper Merih Demiral'ı transfer etmek için harekete geçti.

Kaynak: Sporx.com
Alanyaspor'a Portekiz'den Türk stoper!
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06 Ağustos 2018 11:59
Emre Akbaba'nın transferi konusunda Galatasaray ile pazarlıkları sürdüren Alanyaspor, bir yandan da kadrosuna takviye yapmaya çalışıyor.

Güney ekibi, Sporting Lizbon'da forma giyen Merih Demiral'ı kiralık olarak kadrosuna katmak amacında.

20 yaşındaki stoperin Portekiz'den de talipleri bulunurken, Alanyaspor Yönetimi oyuncuyu ikna edip bir an önce bu transferi noktalamayı hedefliyor.

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