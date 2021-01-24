Alanyaspor'a niyet, Galatasaray'a kısmet

Galatasaray'ın transferini bitirdiği Halil Dervişoğlu, Brentford'un oynama garantisi talep etmesi üzerine Alanyaspor'un kapısından döndü.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Alanyaspor'a niyet, Galatasaray'a kısmet
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24 Ocak 2021 11:47
G.Saray'ın transferini sessiz sedasız bitirdiği Halil Dervişoğlu'nun, Alanyaspor'un kapısından döndüğü ortaya çıktı.

Akdeniz ekibi, Halil'i ikna etse de kulübü Brentford oynama garantisi isteyince transferden vazgeçti.

21 yaşındaki milli forvet, altyapısından yetiştiği Sparta Rotterdam'dan İngiliz ekibine 3 milyon Euro'ya gitmişti. 

 


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