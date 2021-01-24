G.Saray'ın transferini sessiz sedasız bitirdiği Halil Dervişoğlu'nun, Alanyaspor'un kapısından döndüğü ortaya çıktı.
Akdeniz ekibi, Halil'i ikna etse de kulübü Brentford oynama garantisi isteyince transferden vazgeçti.
21 yaşındaki milli forvet, altyapısından yetiştiği Sparta Rotterdam'dan İngiliz ekibine 3 milyon Euro'ya gitmişti.
Akdeniz ekibi, Halil'i ikna etse de kulübü Brentford oynama garantisi isteyince transferden vazgeçti.
21 yaşındaki milli forvet, altyapısından yetiştiği Sparta Rotterdam'dan İngiliz ekibine 3 milyon Euro'ya gitmişti.