Alanyaspor'a Moritanya Ligi'nden transfer

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Moritanya Ligi takımlarından ACS Ksar'da forma giyen 19 yaşındaki kanat oyuncusu El Mami Tetah'ı renklerine bağladı.

Haber; AA
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Alanyaspor'a Moritanya Ligi'nden transfer
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27 Ocak 2021 18:47
Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Moritanya Ligi takımlarından ACS Ksar'da forma giyen 19 yaşındaki kanat oyuncusu El Mami Tetah'ı renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Tetah ile 4,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Tetah'ın Moritanya 20 Yaş Altı Milli Takımı'nda da forma giydiği bildirilen açıklamada, "Tetah, 20 Yaş Altı Afrika Kupası hazırlıkları için şu an ülkesinde bulunuyor. Tetah, şampiyonanın ardından takımımıza katılacak." ifadelerine yer verildi.



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