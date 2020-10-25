ALANYASPOR İLK KEZ 5 MAÇLIK SERİ YAPTI

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

Süper Lig'in 6. haftasında lider, evindeile karşı karşıya geldi. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan mücadeleyi Alanyaspor 2-0'lık skorla kazandı.Alanyaspor'a galibiyeti getiren goller, 8. dakikada Davidson ve 81. dakikada Babacar'dan geldi. Karagümrük'te Salibur'un 19. dakikada hakem Mete Kalkavan tarafından çizgiyi geçtiği gerekçesiyle verilen golü, VAR incelemesinin ardından topun tamamının çizgiyi geçmediği anlaşıldığından iptal edildi.Alanyaspor'un Guimaraes'ten 1 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Davidson, böylece ligdeki 6. maçında 6. golünü atarak kendisini kanıtlamayı başardı.Bu skorla 5 galibiyet ve 1 beraberliğe ulaşan Alanyaspor puanını 16 yaparken, üst üste 3. maçından da galibiyet çıkaramayan Karagümrük 8 puanda kaldı.Süper Lig'in 7. haftasında Alanyaspor deplasmanda Göztepe'ye konuk olacakken, Karagümrük evinde BB Erzurumspor'u konuk edecek.Alanyaspor, Süper Lig'e o sezon yükselen takımları konuk ettiği son 4 maçı gol yemeden kazandı ve rakip filelere toplam 10 gol gönderdi. Öte yandan Akdeniz ekibi, evinde oynadığı son 5 Süper Lig maçını kazandı ve lig tarihlerinde ilk kez içeride 5 maçlık galibiyet serisi yakaladı.5. dakikada Alanyaspor, sağ kanattan Juanfran'ın ortaladığı topu Bareiro arka direğe indirdi. Bomboş durumdaki Davidson'un sol çaprazdan sert şutunda kaleci Viviano topu ayağıyla kornere gönderdi.8. dakikada ev sahibi ekip golü buldu. Sağ kanattan gelişen atakta Salih Uçan'ın şutunu Fatih Karagümrük defansı uzaklaştırmak istedi. Ceza sahası içinde Davidson önüne düşen topu kaleye göndererek takımını öne geçirdi: 1-018. dakikada sol kanttan gelişen atakta Darri'nin çıkardığı pasla buluşan Ndiaye'nin yerden şutunu Marafona çıkardı.19. dakikada sol kanattan Darri'nin ortasında arka direkte topla buluşan Ndao'nun şutunu Marafona çıkardı. Pozisyonun devamında Salibur'un vuruşunda top filelere gitti. Ancak gol, VAR kontrolü sonrasında topun tamamının çizgiyi geçmemesi gerekçesiyle iptal edildi.62. dakikada sol kanttan gelişen Alanyaspor atağında Davidson orta alanda koşu yapan Babacar'a topu çıkardı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Babacar, kaleciyi geçtikten sonra sağ çaprazdan vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.68. dakikada sağ kanata atılan uzun topu kontrol eden Efecan Karaca, topu ceza sahası yayı içine gönderdi. Meşin yuvarlağı kontrol eden Bakasetas'ın sert vuruşunda top dışarı gitti.69. dakikada gelişen Fatih Karagümrük atağında orta alanda topla buluşan Ndiaye, pasını sol kanattan Darri'ye çıkardı. Bu futbolcunun ceza sahası sol çaprazında kaleye gönderdiği şutta top dışarı çıktı.81. dakikada Alanyaspor farkı ikiye çıkardı. Orta alanda topla buluşan Bakasetas rakip ceza sahası solunda Babacar'a pasını gönderdi. Bu futbolcunun köşeden kaleye gönderdiği top, kaleci Viviano'nun çabasına rağmen ağlarla buluştu: 2-0Bahçeşehir OkullarıMete Kalkavan, Cevdet Kömürcüoğlu, Yusuf BozdoğanMarafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Siopis, Salih Uçan (Dk. 73 Berkan İsmail Kutlu), Efecan Karaca (Dk. 87 Ceyhun Gülselam), Davidson (Dk. 87 Tayfur Bingöl), Bakasetas (Dk. 87 Fatih Aksoy), Bareiro (Dk. 59 Babacar)Viviano, Lichaj (Dk. 73 Ramazan Civelek), Roco, Zukanovic, Balkovec (Dk. 69 Alparslan Erdem), Ndao, Biglia, Ndiaye (Dk. 82 Muhammed Egemen Pehlivan), Darri (Dk. 73 Chahechouhe), Salibur (Dk. 74 Zeki Yıldırım), SobiechDk. 8 Davidson, Dk. 81 Babacar (Aytemiz Alanyaspor)Dk. 23 Balkovec (Fatih Karagümrük), Dk. 56 Salih Uçan (Aytemiz Alanyaspor)