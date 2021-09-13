Süper Lig'in 4. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Giresunspor karşı karşıya geldi. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Alanyaspor, 1-0'lık skorla kazandı.



Alanyaspor'a galibiyeti getiren golü 8. dakikada yeni transfer Chidozie Awaziem attı. Asisti de Galatasaray'dan kiralık olarak transfer edilen Emre Akbaba yaptı.



Bu sonuçla birlikte Alanyaspor, yeni teknik direktörü Bülent Korkmaz ile birlikte ligdeki ikinci galibiyetine ulaştı ve puanını 6'ya yükseltti. Ligin yeni takımı Giresunspor ise henüz puanla tanışamadı.



Alanyaspor, gelecek hafta Galatasaray'a konuk olacak. Giresunspor ise Konyaspor'u ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



8. dakikada Alanyaspor öne geçti. Davidson, ceza sahası dışında kaleyi sol çaprazdan gören noktada yerde kaldı. Faul sonrası Emre Akbaba'nın ceza sahası içine ortasında Awaziem topu kafayla ağlara gönderdi: 1-0.

32. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Juanfran'ın ceza sahasına yaptığı ortaya ön direkte Emre Akbaba kafayı vururken, top az farkla üstten dışarı çıktı.

36. dakikada sağ kanattan gelişen GZT Giresunspor atağında Zeki Yavru, yakınındaki Suleymanov'a pas çıkardı. Bu futbolcunun ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Serkan Kırıntılı meşin yuvarlağı kontrol etti.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



67. dakikada GZT Giresunspor gole çok yaklaştı. Rakip ceza alanında topla buluşan Flavio'nun sağ kanada gönderdiği topla buluşan Diabate, rakip ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun kaleyi çaprazdan gören pozisyonda yaptığı vuruşta, kaleci Serkan Kırıntılı meşin yuvarlağı kornere çeldi.

75. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Juanfran'ın ceza sahasına yaptığı ortada, Davidson'un kafayla vurduğu top üstten dışarı çıktı.

80. dakikada hızlı gelişen GZT Giresunspor atağında Sergio, sol kanattan içeriye topu ortaladı. Balde'nin kafa vurulunda kaleci Serkan Kırıntılı soluna gelen topu güçlükle kornere çıkardı.



Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Zorbay Küçük, Volkan Ahmet Narinç, Kamil Çetin

Aytemiz Alanyaspor: Serkan Kırıntılı, Juanfran (Dk. 84 Tayfur Bingöl), Fatih Aksoy, Milunovic, Awaziem, Umut Güneş (Dk. 84 Efkan Bekiroğlu), Borja, Emre Akbaba, Candeias (Dk. 55 Eduardo), Davidson, Famara (Dk. 75 Babacar)

GZT Giresunspor: Onurcan Piri, Zeki Yavru, Douglas (Dk. 25 Diarra), Perez, Suleymanov (Dk. 46 Umut Nayir), Sergio, Aziz Eraltay (Dk. 87 Emre Taşdemir), Pelupessy (Dk. 46 Traore), Flavio, Diabate, Doukara (Dk. 67 Balde)

Gol: Dk. 8 Awaziem (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 17 Sergio, Dk. 42 Perez, Dk. 64 Aziz Eraltay, Dk. 71 Umut Nayir (GZT Giresunspor), Dk. 64 Davidson, Dk. 90+1 Serkan Kırıntılı, Dk. 90+5 Milunovic (Aytemiz Alanyaspor)



