  •  
    Comolli: "Wilshere'ın transferi olmadı ama..."
  •  
    Ve Süper Lig ALEV aldı;
    Son dakika transferleri
  •  
    F.Bahçe'de transferlerin önüne çıkan o 7 ENGEL
  •  
    Terim'in sürpriz hedefi! Rusya'daki o buluşma!..
  •  
    Vida'nın transfer isteği; "Beni satın, kazanalım"

Alanyaspor, Wanderson ile yollarını ayırdı

Spor Toto Süper Lig takımlarından Alanyaspor, Brezilyalı futbolcu Wanderson ile yollarını ayırdı.

Kaynak: AA
Alanyaspor, Wanderson ile yollarını ayırdı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Temmuz 2018 14:04
Alanyaspor, Brezilyalı futbolcu Wanderson'un sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu. 

Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz futbolcularından Francisco Wanderson do Carmo Carneiro'nun sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Wanderson'a bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz." denildi. 

2017-2018 sezonu ikinci yarısında Alanyaspor'a Dinamo Moskova takımından gelen Brezilyalı golcü futbolcuyla 1.5 yıllık anlaşma imzalanmıştı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için