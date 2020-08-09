Alanyaspor, Vitoria Guimaraes'ten Davidson ile anlaştı

Takımdan ayrılacak ve gelecek isimlerle transfer döneminin en hareketli takımlarından olacak Alanyaspor'a Brezilyalı hücumcu... Turuncu-Yeşilliler, 2 sezondur Portekiz ekibi Vitoria Guimaraes forması giyen Davidson ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı.
Oyuncuyla kulüp arasında ufak detaylar kaldığı ve 3 yıllık sözleşme imzalanacağı öğrenildi. 29 yaşındaki oyuncu bu sezon 44 maçta 10 gol, 11 asistle yıldızlaştı.
Oyuncuyla kulüp arasında ufak detaylar kaldığı ve 3 yıllık sözleşme imzalanacağı öğrenildi. 29 yaşındaki oyuncu bu sezon 44 maçta 10 gol, 11 asistle yıldızlaştı.