Alanyaspor, Vitoria Guimaraes'ten Davidson ile anlaştı

Takımdan ayrılacak ve gelecek isimlerle transfer döneminin en hareketli takımlarından olacak Alanyaspor, Portekiz ekibi Vitoria Guimaraes forması giyen Davidson ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı.

Haber; Akşam
Alanyaspor, Vitoria Guimaraes'ten Davidson ile anlaştı
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09 Ağustos 2020 13:22
Takımdan ayrılacak ve gelecek isimlerle transfer döneminin en hareketli takımlarından olacak Alanyaspor'a Brezilyalı hücumcu... Turuncu-Yeşilliler, 2 sezondur Portekiz ekibi Vitoria Guimaraes forması giyen Davidson ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı.

Oyuncuyla kulüp arasında ufak detaylar kaldığı ve 3 yıllık sözleşme imzalanacağı öğrenildi. 29 yaşındaki oyuncu bu sezon 44 maçta 10 gol, 11 asistle yıldızlaştı.




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