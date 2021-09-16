Alanyaspor ve Trabzonspor'a para cezası

PFDK'den Aytemiz Alanyaspor ve Trabzonspor'a para cezası çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Alanyaspor ve Trabzonspor'a para cezası
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16 Eylül 2021 23:29
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig kulüpleri Aytemiz Alanyaspor ile Trabzonspor'a para cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, Aytemiz Alanyaspor'un, GZT Giresunspor müsabakasında, Trabzonspor'un ise Galatasaray maçında taraftarlarının neden olduğu saha olayları gerekçesiyle 32 bin lira para cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Saha olaylarına karışan taraftarların elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edildiği ve bir sonraki iç saha maçında yer alamayacakları duyuruldu.


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