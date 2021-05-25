Alanyaspor'un yeni stoperi Marsilya'dan!

Süper Lig'de yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Aytemiz Alanyaspor'un bu sezon Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'da fazla forma şansı bulamayan savunma oyuncusu Christopher Rocchia ile ilgilendiği iddia edildi

, Fotoğraf; Instagram
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Alanyaspor'un yeni stoperi Marsilya'dan!
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25 Mayıs 2021 14:10
Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'de 2021-22 sezonu hazırlık kampına yine tam kadro olarak girmenin planlarını yapıyor. Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren turuncu yeşilli ekip, savunmaya ilk transferini Marsilya'dan yapacak.

Yeni Alanya Gazetesinden Uğur Veysel Okşar'ın haberine göre, Alanyaspor, Ligue 1 ekiplerinden Marsilya ile sözleşmesi sona eren Christopher Rocchia ile dirsek temasına geçti.

Bu sezon Marsilya'da fazla forma şansı bulamayan 23 yaşındaki savunmacı, 2019-20 sezonunda Marsiyal II ve Sochaux formaları ile Ligue 2'de 24 maçta görev yaptı ve 1 asistlik katkı sağladı.

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