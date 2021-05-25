Alanyaspor'un yeni stoperi Marsilya'dan!

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'de 2021-22 sezonu hazırlık kampına yine tam kadro olarak girmenin planlarını yapıyor. Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren turuncu yeşilli ekip, savunmaya ilk transferini Marsilya'dan yapacak.



Yeni Alanya Gazetesinden Uğur Veysel Okşar'ın haberine göre, Alanyaspor, Ligue 1 ekiplerinden Marsilya ile sözleşmesi sona eren Christopher Rocchia ile dirsek temasına geçti.



Bu sezon Marsilya'da fazla forma şansı bulamayan 23 yaşındaki savunmacı, 2019-20 sezonunda Marsiyal II ve Sochaux formaları ile Ligue 2'de 24 maçta görev yaptı ve 1 asistlik katkı sağladı.



