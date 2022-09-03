Transferde önceliklerini belirleyen Beşiktaş, kadrosuna yaptığı yıldız takviyelerinin ardından yerli operasyonuna gözünü çevirdi. Siyah-beyazlılarda, uzun süredir gündemde olan Tayfur Bingöl ile ilgili son durum ortaya çıktı. Alanyaspor'un transferdeki inadı kırıldı.
ALANYASPOR'UN İNADI KIRILDI
29 yaşındaki sol bek oyuncusu için 2 milyon euro talep eden Alanyaspor artık transfere daha ılımlı yaklaşıyor. Montero ve Tyler Boyd'u takasta teklif eden Beşiktaşlı yöneticilerle Alanyaspor'un her an anlaşma sağlayabileceği gündemde.
TRANSFERDE SON ADIM
Bu arada Tayfur Bingöl'ün Beşiktaş'ta forma giyebilmek için yönetimle 7 kez bir araya geldiği ortaya çıktı. Tayfur'un yoğun talebi sonrasında Alanyaspor yönetiminin Beşiktaş'a sıcak yaklaştığı ve transferde son aşamaya gelindiği belirtildi.
ALANYASPOR'UN İNADI KIRILDI
29 yaşındaki sol bek oyuncusu için 2 milyon euro talep eden Alanyaspor artık transfere daha ılımlı yaklaşıyor. Montero ve Tyler Boyd'u takasta teklif eden Beşiktaşlı yöneticilerle Alanyaspor'un her an anlaşma sağlayabileceği gündemde.
TRANSFERDE SON ADIM
Bu arada Tayfur Bingöl'ün Beşiktaş'ta forma giyebilmek için yönetimle 7 kez bir araya geldiği ortaya çıktı. Tayfur'un yoğun talebi sonrasında Alanyaspor yönetiminin Beşiktaş'a sıcak yaklaştığı ve transferde son aşamaya gelindiği belirtildi.