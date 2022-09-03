Alanyaspor'un Tayfur Bingöl inadı kırıldı!

Beşiktaş'a transfer olmak isteyen Tayfur Bingöl'ün ısrarı Alanyaspor yönetimini de geri adım attırdı. Transferde imzalar artık an meselesi...

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Alanyaspor'un Tayfur Bingöl inadı kırıldı!
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03 Eylül 2022 10:01
Transferde önceliklerini belirleyen Beşiktaş, kadrosuna yaptığı yıldız takviyelerinin ardından yerli operasyonuna gözünü çevirdi. Siyah-beyazlılarda, uzun süredir gündemde olan Tayfur Bingöl ile ilgili son durum ortaya çıktı. Alanyaspor'un transferdeki inadı kırıldı.

ALANYASPOR'UN İNADI KIRILDI

29 yaşındaki sol bek oyuncusu için 2 milyon euro talep eden Alanyaspor artık transfere daha ılımlı yaklaşıyor. Montero ve Tyler Boyd'u takasta teklif eden Beşiktaşlı yöneticilerle Alanyaspor'un her an anlaşma sağlayabileceği gündemde.

TRANSFERDE SON ADIM

Bu arada Tayfur Bingöl'ün Beşiktaş'ta forma giyebilmek için yönetimle 7 kez bir araya geldiği ortaya çıktı. Tayfur'un yoğun talebi sonrasında Alanyaspor yönetiminin Beşiktaş'a sıcak yaklaştığı ve transferde son aşamaya gelindiği belirtildi. 

 
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