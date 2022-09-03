ALANYASPOR'UN İNADI KIRILDI

TRANSFERDE SON ADIM

Transferde önceliklerini belirleyen Beşiktaş, kadrosuna yaptığı yıldız takviyelerinin ardından yerli operasyonuna gözünü çevirdi. Siyah-beyazlılarda, uzun süredir gündemde olan Tayfur Bingöl ile ilgili son durum ortaya çıktı. Alanyaspor'un transferdeki inadı kırıldı.29 yaşındaki sol bek oyuncusu için 2 milyon euro talep eden Alanyaspor artık transfere daha ılımlı yaklaşıyor. Montero ve Tyler Boyd'u takasta teklif eden Beşiktaşlı yöneticilerle Alanyaspor'un her an anlaşma sağlayabileceği gündemde.Bu arada Tayfur Bingöl'ün Beşiktaş'ta forma giyebilmek için yönetimle 7 kez bir araya geldiği ortaya çıktı. Tayfur'un yoğun talebi sonrasında Alanyaspor yönetiminin Beşiktaş'a sıcak yaklaştığı ve transferde son aşamaya gelindiği belirtildi.