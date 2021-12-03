Alanyaspor'un konuğu Sivasspor!

Süper Lig'in 15. haftasında Aytemiz Alanyaspor, Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; alanyaspor.org.tr
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Alanyaspor'un konuğu Sivasspor!
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03 Aralık 2021 13:52
Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında 4 Kasım Cumartesi günü Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak.

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 13.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Geride kalan hafta Fraport TAV Antalyaspor'a deplasmanda 3-0 mağlup olan Alanyaspor, Sivasspor'a karşı hem iyi bir sonuç almayı hem de iç sahadaki yenilmezlik serisini 6 maça çıkarmayı hedefliyor.

Sezonun geride kalan bölümünde 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan turuncu-yeşilliler, haftaya 24 puanla 5. sırada girdi.

Süper Lig'de 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda 16 puan toplayan Demir Grup Sivasspor ise 14. basamakta yer alıyor.


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