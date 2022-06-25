Alanyaspor'un isteği, Galatasaray'a çok geldi!

2013 yılında Kartalspor'dan Alanyaspor'a transfer olan Efecan Karaca'ya bu kez de Galatasaray talip oldu.



Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile Galatasaraylı bir yönetici, Efecan Karaca transferi için görüştü. Alanyaspor, bu transfer için 2 milyon Dolar bonservis bedeli istedi. Efecan Karaca da bu transferi istedi ancak oyuncunun 32 yaşında olması ve istenen bonservis bedelinde indirim yapılmaması nedeniyle transferden vazgeçildi.



EFECAN'IN PERFORMANSI



Efecan Karaca, geçtiğimiz sezon ligde 34 maçta 5 gol 13 asistlik bir performans sergiledi. Efecan, Alanyaspor kariyerinde ise toplam 308 maçta forma giyerken, 31 gol 56 asistle oynadı.



32 yaşındaki oyuncunun Alanyaspor ile sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ