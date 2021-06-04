Alanyaspor'un istediği yerli kaleci

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken kaleci Erhan Erentürk, Süper Lig ve 1. Lig takımlarının radarına girdi.



Yeni Alanya'nın haberine göre; Altay ile oynanan play-off finalini kaybederek Süper Lig'in kapısından dönen Altınordu'nun başarısında büyük pay sahibi olan kaleci Erhan'a, TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor ve Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'un talip olduğu öne sürüldü.



Uzun süredir Alanyaspor'un listesinde yer aldığı belirtilen 26 yaşındaki file bekçisi, İzmir'de Samsunspor'u 1-0 yendikleri play-off yarı final ilk maçında 90+3. dakikada kurtardığı penaltıyla alkış toplamıştı.



Bu sezon Altınordu'da 3'ü play-off olmak üzere toplam 37 maç oynayarak takımın en istikrarlı ismi olan kaleci Erhan'ın çok önemli bir performans ortaya koyduğunu dile getiren Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Ligde önde olan takımların kalecileri vakit geçirerek oynarken, Erhan bunların hiçbirini yapmadı. Hızlı oynayayım derken kalemizde gol gördüğümüz de oldu, ancak oyunu çirkinleştirmedik. Erhan transferi fazlasıyla hak ediyor" yorumunu yaptı.



Karşıyaka'dan 2018'de Altınordu'ya transfer olan Erhan'ın kulübü ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.



