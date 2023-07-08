Alanyaspor'un ikinci etap kamp programı belli oldu

Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor'un ikinci etap kamp programı ve oynayacağı hazırlık maçları belli oldu.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Akdeniz ekibi ikinci etap kamp çalışmalarını 10-22 Temmuz'da Erzurum'da gerçekleştirecek.



Alanyaspor, ikinci etap kamp döneminde Çaykur Rizespor, TÜMOSAN Konyaspor ve Fraport TAV Antalyaspor ile hazırlık maçları yapacak.



Corendon Alanyaspor, üçüncü etap kampını ise 25 Temmuz-5 Ağustos tarihlerinde Hollanda'da gerçekleştirecek.



