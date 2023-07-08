Alanyaspor'un ikinci etap kamp programı belli oldu

Süper Lig ekibi Corendon Alanyaspor'un ikinci etap kamp programı belli oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; alanyaspor.org.tr
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Alanyaspor'un ikinci etap kamp programı belli oldu
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08 Temmuz 2023 15:09
Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor'un ikinci etap kamp programı ve oynayacağı hazırlık maçları belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Akdeniz ekibi ikinci etap kamp çalışmalarını 10-22 Temmuz'da Erzurum'da gerçekleştirecek.

Alanyaspor, ikinci etap kamp döneminde Çaykur Rizespor, TÜMOSAN Konyaspor ve Fraport TAV Antalyaspor ile hazırlık maçları yapacak.

Corendon Alanyaspor, üçüncü etap kampını ise 25 Temmuz-5 Ağustos tarihlerinde Hollanda'da gerçekleştirecek.

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