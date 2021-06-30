Alanyaspor'un gözü Mert Çetin'de

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına 4 Temmuz'da başlayacak olan Aytemiz Alanyaspor'da bir taraftan da transfer çalışmaları sürüyor.



İngiliz stoper Caulker'ın sözleşmesinin bitmesi, Yunan stoper Tzavellas'ın da ailevi problemlerini gerekçe göstererek takımdan ayrılması üzerine harekete geçen turuncu yeşilli yönetim, gözünü Avrupa'ya dikti. Braga'dan stoper Raul Silva için girişimlere başlayan Alanyaspor yönetiminin Roma'da forma giyen Türk futbolcu Mert Çetin için de nabız yokladığı iddia edildi.



Geçtiğimiz sezon başında Gençlerbirliği'nden İtalya Serie A ekibi Roma'ya transfer olan ve İtalya'daki ilk yılını Hellas Verona'da kiralık olarak geçiren Mert Çetin'in kulübü ile 2022 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor. [Yeni Alanya Gazetesi]



