Alanyaspor'un gözü Mert Çetin'de

Steven Caulker ve Georgios Tzavellas'ın takımdan ayrılması ile birlikte stoper arayışlarını sürdüren Alanyaspor'un, Roma'da forma giyen Türk futbolcu Mert Çetin'i gündemine aldığı iddia edildi

, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Alanyaspor'un gözü Mert Çetin'de
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Haziran 2021 13:28
Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına 4 Temmuz'da başlayacak olan Aytemiz Alanyaspor'da bir taraftan da transfer çalışmaları sürüyor.

İngiliz stoper Caulker'ın sözleşmesinin bitmesi, Yunan stoper Tzavellas'ın da ailevi problemlerini gerekçe göstererek takımdan ayrılması üzerine harekete geçen turuncu yeşilli yönetim, gözünü Avrupa'ya dikti. Braga'dan stoper Raul Silva için girişimlere başlayan Alanyaspor yönetiminin Roma'da forma giyen Türk futbolcu Mert Çetin için de nabız yokladığı iddia edildi.

Geçtiğimiz sezon başında Gençlerbirliği'nden İtalya Serie A ekibi Roma'ya transfer olan ve İtalya'daki ilk yılını Hellas Verona'da kiralık olarak geçiren Mert Çetin'in kulübü ile 2022 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor. [Yeni Alanya Gazetesi]


EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.