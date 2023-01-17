Alanyaspor'un golünden önce ofsayt itirazı

Alanyaspor - Galatasaray maçının 67. dakikasında ev sahibi ekibin golünden önce ofsayt itirazları yapıldı.

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Alanyaspor'un golünden önce ofsayt itirazı
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17 Ocak 2023 22:12
Galatasaray'ın Alanyaspor'la karşı karşıya geldiği maçın 67. dakikasında ev sahibi ekibin bulduğu golden önce ofsayt itirazları yapıldı.

67. dakikada Alanyaspor'un bulduğu golde orta sahadan sağ kanada açılan topta Cavaleiro'nun ofsaytta olduğuna yönelik sarı kırmızılı futbolcular itirazda bulundu. Atılan gol sonrası sosyal medyada da pozisyon bir süre tartışıldı.

Pozisyonun incelenmesi sonrası ise Cavaleiro'nun savunma hattında son adam olan Nelsson'dan daha önde olduğu net şekilde görüldü.



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