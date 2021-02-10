Alanyaspor tura rağmen 2. yarıdan memnun değil

Alanyaspor Teknik Sorumlusu Semih Tokatlı, Galatasaray'ı 3-2 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldikleri maçın sonrasında konuştu.



2. yarı iyi oynamadıklarını kaydeden Tokatlı, "Rakip kim olursa olsun biz sahaya hep kazanmak için çıkıyoruz. İkinci yarıdaki oyundan memnun değiliz. Daha pozitif oynamamız gerekiyordu ama skorun getirdiği psikolojiyle farklı bir oyun oynadık." dedi.