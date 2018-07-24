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Alanyaspor, TSYD turnuvasına katılacak

Topuk Yaylası'nda sezon hazırlıklarını sürdüren Alanyaspor, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi tarafından düzenlenecek futbol turnuvasına katılacak.

Kaynak: AA
Alanyaspor, TSYD turnuvasına katılacak
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24 Temmuz 2018 23:12
Topuk Yaylası'nda sezon hazırlıklarını sürdüren Alanyaspor, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi tarafından düzenlenecek futbol turnuvasına katılacak. 

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Alanyaspor'un yeni sezon hazırlıkları kapsamında TSYD Ankara Şubesi tarafından düzenlenecek futbol turnuvasına katılacağı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"MKE Ankaragücü, Bursaspor ve Sivasspor takımlarının da yer aldığı turnuvanın karşılaşmaları, 3-4 Ağustos tarihlerinde Yenikent Osmanlı Stadyumu'nda yapılacak. Maç biletleri 1 Ağustos'tan itibaren Ankara 19 Mayıs Stadyumu gişelerinden satışa sunulacak. Sporseverler, maçları Passolig kartı olmadan izleyebilecek." 

 
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