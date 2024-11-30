Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak.
Gain Park'ta oynanacak mücadelede hakem Burak Pakkan görev yapacak. Saat 19.00'da oynanacak mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından yayımlanacak.
Maç öncesi Trabzonspor 15 puanla 11. sırada bulunurken, Alanyaspor 11 puanla 16. sırada yer alıyor.
Ligde uzun süren galibiyet hasretinin ardından geçtiğimiz hafta Adana Demirspor'u 5-0 yenen Trabzonspor, ligde üst üste kazanarak galibiyet serisi yakalamak istiyor.
Ligde 5 maçtır kazanamayan Alanyaspor ise geçtiğimiz hafta takımın başına geçen Sami Uğurlu yönetimindeki ilk maçında Samsunspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalmıştı.
17. RANDEVU
Trabzonspor ile Alanyaspor Süper Lig'in 14'üncü haftasında yapacakları maçla 17'nci kez karşı karşıya gelecek. İki takımın Süper Lig'de bugüne kadar oynadıkları 16 maçta Trabzonspor'un 5, Alanyaspor'un 7 galibiyeti bulunurken 4 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Alanyaspor deplasmanından galibiyetle dönmek isteyen bordo-mavililer hem seriyi sürdürmek hem de Alanyaspor'a karşı şanssızlığını kırmak istiyor
ALANYASPOR ÜSTÜN
Trabzonspor ile Alanyaspor arasındaki rekabet 2016 yılında başladı. İki takım o günden bugüne kadar 16'sı Süper Lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere 17 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Trabzonspor'un 6, Alanyaspor'un 7 galibiyeti bulunurken 4 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Öte yandan iki takımın 2023-24 sezonunun ikinci yarısında Alanya'da oynadıkları maç ev sahibi takımın 3-1 galibiyetiyle sonuçlanmıştı.
Gain Park'ta oynanacak mücadelede hakem Burak Pakkan görev yapacak. Saat 19.00'da oynanacak mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından yayımlanacak.
Maç öncesi Trabzonspor 15 puanla 11. sırada bulunurken, Alanyaspor 11 puanla 16. sırada yer alıyor.
Ligde uzun süren galibiyet hasretinin ardından geçtiğimiz hafta Adana Demirspor'u 5-0 yenen Trabzonspor, ligde üst üste kazanarak galibiyet serisi yakalamak istiyor.
Ligde 5 maçtır kazanamayan Alanyaspor ise geçtiğimiz hafta takımın başına geçen Sami Uğurlu yönetimindeki ilk maçında Samsunspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalmıştı.
17. RANDEVU
Trabzonspor ile Alanyaspor Süper Lig'in 14'üncü haftasında yapacakları maçla 17'nci kez karşı karşıya gelecek. İki takımın Süper Lig'de bugüne kadar oynadıkları 16 maçta Trabzonspor'un 5, Alanyaspor'un 7 galibiyeti bulunurken 4 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Alanyaspor deplasmanından galibiyetle dönmek isteyen bordo-mavililer hem seriyi sürdürmek hem de Alanyaspor'a karşı şanssızlığını kırmak istiyor
ALANYASPOR ÜSTÜN
Trabzonspor ile Alanyaspor arasındaki rekabet 2016 yılında başladı. İki takım o günden bugüne kadar 16'sı Süper Lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere 17 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Trabzonspor'un 6, Alanyaspor'un 7 galibiyeti bulunurken 4 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Öte yandan iki takımın 2023-24 sezonunun ikinci yarısında Alanya'da oynadıkları maç ev sahibi takımın 3-1 galibiyetiyle sonuçlanmıştı.
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