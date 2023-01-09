Alanyaspor - Trabzonspor: Muhtemel 11'ler

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 9 Ocak Pazartesi günü(bugün) deplasmanda Corendon Alanyaspor'la karşılaşacak.Kırbıyık Holding Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetecek. Mucadele BeIN Sports 1'den yayınlanacak.Ligde geçen hafta Bitexen Giresunspor karşısında 3-0 galip gelerek moral bulan bordo-mavililer, Corendon Alanyaspor'u da mağlup ederek çıkışını sürdürmek istiyor.En son 8. haftada Yukatel Kayserispor karşısında 2-1 galip geldikten sonra son 3 dış saha maçında 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak 3 puan elde edemeyen Karadeniz ekibi, dış sahada 100 gün sonra kazanmayı hedefliyor.Bordo-mavililerde Edin Visca, Dorukhan Toköz, Hüseyin Türkmen ve Serkan Asan'ın sakatlıkları bulunuyor. Maxi Gomez ise kart cezası nedeniyle takımda yer alamayacak.: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Gbamin, Bakasetas, Abdülkadir, Trezeguet, Naci, Djaniny.: Runarsson, Furkan, Fer, Doumbia, Umut, Yusuf, Efkan, Efecan, Candeias, Cavaleiro, A. Hassan.Trabzonspor ile Corendon Alanyaspor, bugün Alanya'da yapacakları maçla ligde 13. kez karşı karşıya gelecek.İki takım arasında bugüne kadar oynanan 12 maçta Corendon Alanyaspor'un bordo-mavili takım karşısında üstünlüğü bulunuyor. Akdeniz temsilcisi 5 karşılaşmayı kazanırken, Trabzonspor ise rakibini 3 kez mağlup etti. Taraflar, 4 müsabakada sahadan beraberlikle ayrıldı.Söz konusu maçlarda Corendon Alanyaspor 18 gol atarken, bordo-mavililer ise 15 gol kaydetti.Alanya'da oynanan 6 karşılaşmada Trabzonspor 2 galibiyet aldı. Akdeniz temsilcisi de 2 kez galip gelirken 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı.