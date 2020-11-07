Süper Lig'de 8. hafta mücadelesinde Alanyaspor ile Trabzonspor kozlarını paylaşıyor.



Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Maçı beIN Sports canlı yayınlayacak.



Mücadele öncesinde Alanyaspor 6 maçta 16 puanı bulunurken Trabzonspor'un ise 7 maçta 5 puanı bulunuyor.



Alanyaspor'de Ufuk Ceylan maç kadrosunda yer almayacak.



Trabzonspor'da ise Stiven Plaza, Trondsen, Hüseyin Türkmen, Muhammet Taha Tepe eksik olan isimler.



Muhtemel 11'ler



Alanyaspor

Marafona

Juanfran

Caulker

Tzavellas

Moubandje

Salih

Siopis

Efecan

Bakasetas

Davidson

Bareiro



Trabzonspor

Uğurcan

Serkan

Edgar Ie

Hugo

Marlon

Flavio

Abdulkadir Parmak

Abdülkadir Ömür

Baker

Nwakeme

Afobe



9. kez karşı karşıya



Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor, 7 Kasım Cumartesi günü Alanya'da yapacakları maçla ligde 9. kez karşı karşıya gelecek.



İki takım arasında bugüne kadar oynanan 8 maçta Aytemiz Alanyaspor'un bordo-mavili takım karşısında üstünlüğü bulunuyor.



Akdeniz temsilcisi 4 karşılaşmayı kazanırken, Trabzonspor ise 2 kez rakibini mağlup etti. Taraflar, 2 müsabakada sahadan beraberlikle ayrıldı.



Söz konusu maçlarda Aytemiz Alanyaspor 13 gol atarken, bordo-mavililer ise 8 gol kaydetti.



Alanya'daki maçlar



Alanya'da oynanan 4 karşılaşmada Trabzonspor, sadece 1 kez kazandı. 2 maç ev sahibi takımın üstünlüğüyle biterken 1 maçta da taraflar eşitlikle sahadan ayrıldı.



Trabzonspor, Alanya deplasmanında tek galibiyetini 2017-2018 sezonunda 2-1'lik sonuçla elde etti.



Alanyaspor iç sahada 3'te 3 yaptı



Teknik direktör Çağdaş Atan yönetimindeki Akdeniz ekibi bu sezon iç sahada oynadığı üç maçını da kazanırken, kalesini de gole kapattı.



Aytemiz Alanyaspor, 2. haftada Hes Kablo Kayserispor'u 2-0, 4. haftada Atakaş Hatayspor'u 6-0 ve 6. haftada da Fatih Karagümrük'ü 2-0 yenerek 3'te 3 yaptı.



Kulüp tarihinin en iyi sezon başlangıcına imza atan turuncu-yeşilliler, ligde bir maç eksiğine rağmen en fazla gol atan ve en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor.



Fenerbahçe ile birlikte ligin iki namağlup ekibinden biri olan Aytemiz Alanyaspor, 6 maçta kaydettiği 15 golün 10'unu iç sahada atarken, rakiplerine sahasında gol sevinci yaşatmadı.



Turuncu-yeşilliler, bu sezon kalesinde gördüğü 2 golü de deplasman müsabakalarında yedi.



