Alanyaspor, Trabzonspor karşısında üstün

Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor, 7 Kasım Cumartesi günü Alanya'da yapacakları maçla ligde 9. kez kozlarını paylaşacak. İki takım arasında geride kalan 8 maçta, Akdeniz temsilcisinin galibiyetlerde 4-2 üstünlüğü bulunuyor

Haber; AA
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Alanyaspor, Trabzonspor karşısında üstün
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06 Kasım 2020 15:17
Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor, 7 Kasım Cumartesi günü Alanya'da yapacakları maçla ligde 9. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında bugüne kadar oynanan 8 maçta Aytemiz Alanyaspor'un bordo-mavili takım karşısında üstünlüğü bulunuyor.

Akdeniz temsilcisi 4 karşılaşmayı kazanırken, Trabzonspor ise 2 kez rakibini mağlup etti. Taraflar, 2 müsabakada sahadan beraberlikle ayrıldı.

Söz konusu maçlarda Aytemiz Alanyaspor 13 gol atarken, bordo-mavililer ise 8 gol kaydetti.

- Alanya'daki maçlar

Alanya'da oynanan 4 karşılaşmada Trabzonspor, sadece 1 kez kazandı. 2 maç ev sahibi takımın üstünlüğüyle biterken 1 maçta da taraflar eşitlikle sahadan ayrıldı.

Trabzonspor, Alanya deplasmanında tek galibiyetini 2017-2018 sezonunda 2-1'lik sonuçla elde etti.



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