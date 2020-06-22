Alanyaspor Trabzonspor CANLI İZLE, Şifresiz Trabzonspor Alanyaspor maçı izle

Süper Lig'in 28. haftasında Alanyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor.

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşma beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak. Mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetecek.

Karşılaşma öncesinde Trabzonspor 56 puanla 2. sırada bulunurken Alanyaspor ise 43 puanla 6. sırada yer alıyor.

Alanyaspor'da eksik oyuncu bulunmuyor.

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Nwakaeme ile Sosa maçta forma giyemeyecek. Guilherme ise cezası bittiği için bu maçta yer alabilecek.

Marafona

Juanfran

Caulker

Tzevellas

N'Sakala

Ceyhun Gülselam

Salih Uçan

Efecan Karaca

Bakasetas

Fernandes

Cisse

Uğurcan Çakır

Pereira

Da Costa

Campi

Novak

Abdulkadir Parmak

Ndiaye

Guilherme

Abdülkadir Ömür

Ekuban

Sörloth

Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor, Alanya'da yapacakları karşılaşmayla Süper Lig'de 8. kez karşı karşıya gelecek.

Geride kalan 7 maçta Akdeniz temsilcisinin galibiyetlerde 4-2 üstünlüğü bulunuyor. 1 karşılaşmada da taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.





ALANYASPOR MUHTEMEL 11'İ







TRABZONSPOR MUHTEMEL 11'İ



Aytemiz Alanyaspor'un 11 golüne bordo-mavililer, 6 gol ile cevap verebildi.

Trabzonspor, Alanya deplasmanında 4. maçına çıkacak.

Bordo-mavililer, daha önce oynadığı 3 maçta 2 mağlubiyet, 1 galibiyet aldı.

Karadeniz ekibi, bu sezon ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmayı 1-0 kazanmıştı.

Bordo-mavililer, bu sezon ligde 13 dış saha maçında 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 26 puan toplayarak en iyi puan ortalamasına sahip takım konumunda bulunuyor.

Karadeniz ekibi, son 10 deplasman maçında da 7 galibiyet, 3 beraberlik elde ederek rakipleri karşısında sahadan puansız ayrılmadı.

Trabzonspor, dış sahadaki tek yenilgisini Demir Grup Sivasspor karşısında aldı.

23 Eylül 2019'da oynanan karşılaşmadan 2-1'lik yenilgiyle ayrılan bordo-mavililer, bu sezon sadece Sivas deplasmanında 3 puan bıraktı.

Karadeniz ekibi, Aytemiz Alanyaspor deplasmanında 272 günlük yenilmezlik serisini sürdürerek maç fazlasıyla verdiği liderlik koltuğunu da geri almaya çalışacak.

Trabzonspor, koronavirüs salgını nedeniyle lige verilen aranın ardından iç sahada maç oynamazken 3. deplasman müsabakasına çıkacak.

Ligin 27. haftasında deplasmanda Göztepe'yi 3-1 yenen bordo-mavililer, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde de Fenerbahçe'yi aynı skorla geçerek adını finale yazdırdı.

Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor deplasmanında da kazanarak art arda 3 deplasman maçını kayıpsız geçirerek ligin 29. haftasında sahasında MKE Ankaragücü'nü ağırlamak istiyor.



Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Antalyaspor'a karşı 3 gol atarak takımının 4-0'lık galibiyetine 'hat-trick' yaparak önemli katkı sağlayan Alanyaspor'un 35 yaşındaki Senegalli golcüsü Papiss Demba Cisse, ligdeki gol performansında Trabzonsporlu Alexander Sörloth'u takip ediyor.

Cisse, Süper Lig'de geride kalan 27 hafta sonundaki gol krallığında, Norveçli forvet oyuncusu Sörloth'un 3 gol gerisinde 16 golle ikinci sırada yer alıyor.