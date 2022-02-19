Alanyaspor, Trabzonspor'a karşı üstün!

Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor arasında geride kalan 11 maçta, Akdeniz temsilcisinin galibiyetlerde 5-2 üstünlüğü bulunuyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Alanyaspor, Trabzonspor'a karşı üstün!
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19 Şubat 2022 15:49
Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor, yarın Alanya'da yapacakları maçla ligde 12. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında bugüne kadar oynanan 11 maçta Aytemiz Alanyaspor'un bordo-mavili takım karşısında üstünlüğü bulunuyor. Akdeniz temsilcisi 5 karşılaşmayı kazanırken, Trabzonspor ise rakibini 2 kez mağlup etti. Taraflar, 4 müsabakada sahadan beraberlikle ayrıldı.

Söz konusu maçlarda Aytemiz Alanyaspor 18 gol atarken, bordo-mavililer ise 11 gol kaydetti.

Alanya'da oynanan 5 karşılaşmada Trabzonspor 1 galibiyet aldı. Akdeniz temsilcisi, 2 kez galip gelirken 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

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