Alanyaspor, Trabzonspor'a karşı üstün!

Trabzonspor ile Alanyaspor arasında geride kalan 10 maçta, Akdeniz temsilcisinin galibiyetlerde 5-2 üstünlüğü bulunuyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Alanyaspor, Trabzonspor'a karşı üstün!
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26 Eylül 2021 14:41
Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor, 27 Eylül Pazartesi Trabzon'da yapacakları maçla ligde 11. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında bugüne kadar oynanan 10 maçta Aytemiz Alanyaspor'un bordo-mavili takım karşısında üstünlüğü bulunuyor. Akdeniz temsilcisi 5 karşılaşmayı kazanırken, Trabzonspor ise rakibini 2 kez mağlup etti. Taraflar, 3 müsabakada sahadan beraberlikle ayrıldı.

Söz konusu maçlarda Aytemiz Alanyaspor 17 gol atarken, bordo-mavililer ise 10 gol kaydetti.

Trabzon'da oynanan 5 karşılaşmada Trabzonspor 1 kez kazandı. 3 maç konuk takımın üstünlüğüyle biterken 1 maçta da taraflar eşitlikle sahadan ayrıldı.


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