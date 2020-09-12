Alanyaspor, Sivas'ta 2 golle kazandı!

Süper Lig'de 1. hafta karşılaşmasında Sivasspor, Alanyaspor'u konuk etti.



Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadele, Alanyaspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Efecan Karaca'nın asistinde Davidson ve 90. dakikada Caulker kaydetti.



Sezona 3 puanla başlaan Alanyaspor, maç fazlasıyla 3. sıraya yükseldi. Puansız bir başlangıç yapan Sivasspor ise 20. sırada yer aldı.



Alanyaspor, gelecek hafta Kayserispor'u konuk edecek. Sivasspor ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanına gidecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



3. dakikada ceza sahası içinde topu bir anda önünde bulan Bareiro'nun vuruşunda kaleci Samassa son anda topu kornere çeldi.



14. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un sağ kanattan köşe vuruşunda top ceza sahası içinde Gradel'in önünde kaldı. Bu futbolcunun soldan ceza alanı uzak köşesinden etkili şutunda top yan direkten oyun alanına döndü. Alanyaspor savunması meşin yuvarlağı tehlikeli bölgenin dışına gönderdi.



22. dakikada Alanyaspor öne geçti. Efecan Karaca'nın savunmanın arkasında gönderdiği topa Davidson hareketlendi. Bu futbolcunun ceza alanına girer girmez kalesini terk eden Samassa'nın üzerinden yaptığı aşırtma vuruşta, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



47. dakikada Ninga'nın sol kanattan ortasında top ceza sahası içinde Erdoğan Yeşilyurt'un önünde kaldı. Erdoğan'ın sağ çaprazdan sert vuruşunu kaleci Marafona gole izin vermedi.



54. dakikada Gradel'in ara pasında Yatabare ceza sahası içinde topla buluştu. Yatabare'nin vuruşu kale direğinin yanından auta çıktı.



66. dakikada Gradel'in soldan ortasında top ceza sahası içinde Ninga'nın önünde kaldı. Ninga'nın vuruşu kale direğinin yanından auta çıktı.



82 . dakikada Yasin Öztekin'in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Ninga topa sert vurdu. Salih Uçan meşin yuvarlağı kale çizgisi üzerinden çıkardı.



90. dakikada Davidson'un sağ kanattan kullandığı kornerde, top ceza alanı içinde Caulker'ın önünde kaldı. Caulker düzgün bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı kaleci Samassa'nın sağından ağlara gönderdi: 0-2



Stat: Yeni 4 Eylül



Hakemler: Ali Palabıyık, Mustafa Sönmez, Serkan Çimen



Demir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano (Dk. 65 Yasin Öztekin), Camara, Caner Osmanpaşa (Dk. 75 Kone), Uğur Çiftçi (Dk. 75 Ziya Erdal), Hakan Arslan, Robin Yalçın (Dk. 46 Claudemir), Gradel, Erdoğan Yeşilyurt, Felix (Dk. 46 Ninga), Yatabare



Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Fatih Aksoy (Dk. 73 Ceyhun Gülselam), Salih Uçan (Dk. 87 Tayfur Bingöl), Efecan Karaca (Dk. 87 Berkan İsmail Kutlu), Bakasetas (Dk. 83 Siopis), Davidson, Bareiro (Dk. 83 Mustafa Pektemek)



Goller: Dk. 22 Davidson, Dk. 90 Caulker (Alanyaspor)



Sarı kartlar: Dk. 4 Moubandje, Dk. 74 Davidson (Alanyaspor), Dk. 36 Hakan Arslan, Dk. 50 Caner Osmanpaşa, Dk. 74 Erdoğan Yeşilyurt, Dk. 75 Uğur Çiftçi (Demir Grup Sivasspor)



