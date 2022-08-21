Corendon Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında pazartesi deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Turuncu yeşilli kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Francesco Farioli yönetimindeki sabah antrenmanı ısınma hareketleriyle başladı. İdman, pas ve taktik çalışmasıyla tamamladı.
Alanyaspor, pazartesi, Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 19.15'te Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak.
Turuncu yeşilli kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Francesco Farioli yönetimindeki sabah antrenmanı ısınma hareketleriyle başladı. İdman, pas ve taktik çalışmasıyla tamamladı.
Alanyaspor, pazartesi, Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 19.15'te Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ