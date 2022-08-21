Alanyaspor, Sivasspor maçına hazır

Süper Lig'de Sivasspor deplasmanına konuk olacak Alanyaspor, yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Haber; AA, Fotoğraf; eskisehirspor.org.tr
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Alanyaspor, Sivasspor maçına hazır
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21 Ağustos 2022 13:32
Corendon Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında pazartesi deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Turuncu yeşilli kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Francesco Farioli yönetimindeki sabah antrenmanı ısınma hareketleriyle başladı. İdman, pas ve taktik çalışmasıyla tamamladı.

Alanyaspor, pazartesi, Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 19.15'te Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak.

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