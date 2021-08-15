Alanyaspor, Siopis için takas istedi

Uzun süredir aradığı ön liberoyu Alanyaspor 'da bulan Karadeniz devi, Manolis Siopis için nabız yoklamıştı. Bordo Mavililer, Yunan yıldız için Güney ekibiyle resmi görüşmelere başladı. Turuncu-Yeşilliler, 1 sene sözleşmesi kalan 27 yaşındaki futbolcu için pazarlıkları 1.5 milyon Euro'dan açtı. Ancak Trabzonspor 'un ilk teklifi 800 bin Euro oldu.



Akdeniz ekibi bu teklif üzerine takas önerisiyle geldi. Bu doğrultuda da Yusuf Sarı ile Abdulkadir Parmak'ın isimleri geçti. Ancak Trabzonspor'un şimdilik takas formülünü düşünmemesi nedeniyle görüşmelere rakamlar üzerinden devam etmek istediği öğrenildi.



FIRTINA MASADA GÜÇLÜ



Karadeniz temsilcisi, tecrübeli oyuncunun kontratının 1 sene kalmasını ve futbolcuyla anlaşmalarını koz olarak kullanıp, Alanyaspor'un istediği 1.5 milyon Euro'yu düşürmeyi hedefliyor. Daha önce Bakasetas transferinde yakın ilişkiler kuran iki kulübün orta yolu bulmasının kuvvetle ihtimal olduğu gelen haberler arasında.



