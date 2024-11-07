Alanyaspor, Sami Uğurlu'yu açıkladı!





Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor'da teknik direktörlük görevine Sami Uğurlu getirildi.Turuncu-yeşilli kulüp, dün Kasımpaşa ile yollarını ayıran Sami Uğur ile Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde düzenlenen törenle 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.Kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, geçen hafta Bodrumspor maçının ardından kulübe istifasını sunan teknik direktörleri Fatih Tekke'ye ve ekibine Alanyaspor'a verdikleri emeklerden dolayı teşekkür etti.Boşalan teknik direktörlük koltuğuna anlaştıkları Sami Uğurlu'yu getirdiklerini anlatan Çavuşoğlu,dedi.Turuncu-yeşilli ekibin yeni teknik direktörü Sami Uğurlu ise Alanyaspor'un Süper Lig'de yıllardır gösterdiği performansın, kulüp yapısının doğru olduğunu gösterdiğini belirtti.Türkiye liginde başarılara alışkın bir takıma geldiğini dile getiren Uğurlu,diye konuştu.Uğurlu, Alanya'da olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, kulübün gelişimine katkı sağlamak için ekibiyle çok fazla çalışacaklarını vurguladı.Başkan Hasan Çavuşoğlu'na teşekkür eden Uğurlu,değerlendirmesinde bulundu.