Alanyaspor, Rizespor'a şans tanımadı!

Süper Lig 31. hafta mücadelesinde Alanyaspor, sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi.



Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Aytemiz Alanyaspor 2-1 kazandı.



Ev sahibi ekibe galibiyete getiren golleri 9. dakikada Emre Akbaba ve 60. dakikada penaltıdan Efecan Karaca kaydetti. Çaykur Rizespor'un tek golü ise 66. dakikada daha önce Alanyaspor forması da giyen Papiss Cisse'den geldi.



ÜST ÜSTE İKİNCİ GALİBİYET



Üst üste ikinci galibiyetini alan Alanyaspor puanını 52'ye çıkarttı ve 4. sıradaki yerini korudu. Rizespor ise 26 puanla 19. sırada kaldı.



Ligin 32. haftasında Alanyaspor, Beşiktaş deplasmanına gidecek. Rizespor ise Konyaspor'u konuk edecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



9. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Candeias'ın pasında topla buluşan Emre Akbaba, rakibini geçerek ceza sahasına girdi. Kaleyi çaprazdan gören pozisyonda Emre Akbaba'nın yerden sert vuruşunda, savunmaya da çarpan top filelerle buluştu: 1-0



16. dakikada Alanyaspor'un sol taraftan kazandığı köşe atışını kullanan Emre Akbaba'nın ceza alanına ortasında kaleci Gökhan Akkan, çift yumrukla topu uzaklaştırmaya çalıştı. Ceza sahası dışındaki Candeias, önüne düşen topu kaleye gönderdi. Fatih Aksoy'un dokunuşuyla köşeye giden topu kaleci Gökhan Akkan uzanarak kontrol etti.



38. dakikada gelişen Çaykur Rizespor atağında, Fernandes'in savunma arkasına gönderdiği topu kontrol eden Pohjanpalo, kaleci Marafona ile karşı karşıya kaldı. Kademeye giren Furkan Bayır'ın son anda ayak koyduğu topu kaleci Marafona kontrol etti.



42. dakikada Çaykur Rizespor'un sol kanattan gelişen atağında Sabo, ceza sahasına giren Cemali Sertel'e pasını çıkardı. Efecan Karaca'nın kayarak müdahalesi sonrası Cemali Sertel yerde kaldı. Maçın hakemi Halil Umut Meler, bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi. Ancak VAR uyarısı sonrası penaltı kararı iptal edildi.



Alanyaspor, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.



Stat: Bahçeşehir Okulları



Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Çağlar Uyarcan



Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Fatih Aksoy, Furkan Bayır, Borja, Novais, Emre Akbaba, Efkan Bekiroğlu, Efecan Karaca, Tayfur Bingöl, Candeias



Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Ponck, Holmen, Cemali Sertel, Phiri, Fernandes, Sabo, Boyd, Alper Potuk, Pohjanpalo



Gol: Dk. 9 Emre Akbaba (Aytemiz Alanyaspor)





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