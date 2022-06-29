Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, sürpriz bir transfer için girişimlerini sıklaştırdı.



Fransız medyasından Benjamin Quarez ve Loic Tanzi'nin haberine göre; Alanyaspor, Paris Saint Germainli eski futbolcu Lorenzo Callegari'yi 3 haftalık denemeye alacak. Oyuncunun performansı beğenilirse resmi sözleşme imzalanacak.



Paris Saint-Germain alt yapısında yetişen Lorenzo Giuseppe Benvenuto Callegari, Alanyaspor'a önerildi. Menajerlerin önerisi üzerine Alanyaspor, 24 yaşındaki Fransız ön liberoyu üç hafta idmanlara çıkarıp denemeye karar verdi. Üç hafta sonunda teknik direktör Francesco Farioli, onay verirse Lorenzo Callegari ile resmi sözleşme imzalanacak.



İlk profesyonel sözleşmeyi İtalya Serie A ekibi Genoa'ya atan Lorenzo Callegari, Fransa 3. Ligi'nde FC Chambly formasıyla 20 lig maçına çıktı.



(Alanya Postası)





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