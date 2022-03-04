Alanyaspor PDFK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Aytemiz Alanyaspor ile Gaziantep FK'nin kalecisi Günay Güvenç'i Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Alanyaspor PDFK'ya sevk edildi
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04 Mart 2022 19:41
Alanyaspor ile Gaziantep FK'nin kalecisi Günay Güvenç, PFDK'ye sevk edildi.

TFF'den yapılan açıklamaya Ziraat Türkiye Kupası'nda Gaziantep FK ile oynadığı maçtaki çirkin ve kötü tezahürattan dolayı Aytemiz Alanyaspor kurula gönderildi.

Gaziantep FK kalecisi Günay Güvenç'in ise aynı maçtaki tehdidi nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye sevkine karar verildi.

Bu arada Gaziantep FK görevlisi Ayhan Kaya da kurula sevk edilenler arasında yer aldı.

 

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