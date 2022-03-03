Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Aytemiz Alanyaspor, Gaziantep FK'yı ağırladı.



Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan ve normal süresi 1-1 biten müsabaka, uzatmalar sonucunda Alanyaspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.



Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 74. dakikada Tayfur Bingöl ve 102. dakikada Oğuz Aydın kaydetti. Gaziantep FK'nın tek sayısı ise 90+1. dakikada Djilobodji'den geldi.



Bu sonucun ardından Alanyaspor, adını yarı finale yazdırdı ve Demir Grup Sivasspor'un rakibi oldu. Gaziantep FK ise turnuvaya veda etti.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



32. dakikada sol kanattan Juanfran kullandığı taç atışında topla buluşan Emre Akbaba, rakip oyuncudan sıyrılarak ceza sahası köşe çizgisi yakında şutunu çekti. Kaleci Günay Güvenç, topu kontrol etti.



38. dakikada Alanyasporlu futbolcu Juanfran ile sağdan gelişen atakta Diedhiou, kendisine gelen topu bekletmeden Emre Akbaba'ya çıkardı. Bu futbolcunun ceza sahası yakınında kaleye çektiği şut, üst direğin yakınından dışarı çıktı.



42. dakikada Djilobodji'nin sol kanattan ceza sahasına ortaladığı topu, Milunovic kafayla ceza sahasından uzaklaştırdı. Ceza sahası dışında Maxim kendisine gelen topu kaleye gönderdi. Kaleci Marafona uzanarak topu kornere çıkardı.



45+1. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan gelişen atağında Sagal'ın müdahalesi sonrası Efecan Karaca yerde kaldı. Faul sonrası topun başına geçen Emre Akbaba kaleyi çaprazdan gören yerden direkt kaleye gönderdiği meşin yuvarlağı kaleci Günay Güvenç çift yumrukla uzaklaştırdı.



Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 bitti.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



57. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan Emre Akbaba ile geliştirdiği atakta pası alan Efecan Karaca, ceza sahasına yerden ortaladı. Diedhiou'un gelişine vurduğu meşin yuvarlak yandan auta çıktı.



67. dakikada gelişen Gaziantep FK atağında Oğuz Ceylan içeriye koşu yapan Furkan Soyalp'e pası çıkardı. Kaleciyle karşı karşıya kalan bu futbolcunun vuruşunda, Marafona gole izin vermedi.



73. dakikada Alanyaspor öne geçti. Juanfran'ın sağdan ceza sahasına gönderdiği topu Gaziantep FK defansı uzaklaştırmak istedi. Ceza sahası yayında Novais'in önüne gelen topa gelişine vuruşunda, futbolculara çarpan meşin yuvarlak Diedhiou'nun önüne düştü. Ceza sahası solundan gönderdiği topu, Tayfur Bingöl kale çizgisi önünde filelerle buluşturdu: 1-0.



90+1. dakikada Gaziantep beraberlik golünü buldu. Sol kanattan Tosca'nın ortasında Caulker topu arka direğe çıkardı. Djilobodji, boş kaleye meşin yuvarlağı gönderdi: 1-1.



Müsabakanın normal süresi 1-1 eşitlikle tamamlandı ve uzatma bölümüne geçildi.



MAÇTAN DAKİKALAR (UZATMALAR)



102. dakikada gelişen Alanyaspor atağında sağ kanattan Emre Akbaba, topu içeriye koşu yapan Oğuz Aydın'a çıkardı. Bu futbolcunun ceza sahası içinde çektiği sert şutta, top ağlarla buluştu: 2-1.



118. dakikada Alanyaspor'un sol kanattan gelişen hızlı atağında Oğuz Aydın topu ceza sahası yayı içindeki Efkan Bekiroğlu'na bıraktı. Bu futbolcunun şutunda top kaleci uzanarak kontrol etti.



120. dakikada Alanyaspor'dan Oğuz Aydın topla ceza sahasına girerek pasını Novais'e çıkardı. Bu futbolcunun kaleye gönderdiği şutta, kaleci Günay Güvenç topu çıkardı.



Stat: Bahçeşehir Okulları



Hakemler: Zorbay Küçük, Kerem Ersoy, Aleks Taşcıoğlu



Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran (Dk. 106 Efkan Bekiroğlu), Milunovic, Furkan Bayır (Dk. 87 Mevlja), Borja, Umut Güneş, Novais, Efecan Karaca (Dk. 105 Fer), Emre Akbaba (Dk. 105 Awaziem), Candeias (Dk. 46 Tayfur Bingöl), Diedhiou (Dk. 87 Oğuz Aydın)



Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Djilobodji, Ertuğrul Ersoy (Dk. 101 Merkel), Caulker, Sagal (Dk. 87 Borven), Doğan Erdoğan, Vetrih (Dk. 78 Recep Niyaz), Furkan Soyalp (Dk. 68 Tosca), Maxim, Figueiredo



Goller: Dk. 73 Tayfur Bingöl, Dk. 102 Oğuz Aydın (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 90+1 Djilobodji (Gaziantep FK)



Sarı kartlar: Dk. 87 Oğuz Ceylan, Dk. 105 Maxim, Dk. 107 Caulker (Gaziantep FK), Dk. 90 Efecan Karaca, Dk. 98 Tayfur Bingöl, Dk. 107 Awaziem, Dk. 107 Marafona (Aytemiz Alanyaspor)





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