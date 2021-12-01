Alanyaspor kupada farka koştu!

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Spor toto Süper Lig ekibi Alanyaspor, Osmaniyespor'u 6-0 yenerek bir üst tura yükseldi.

, Fotoğraf; AA
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Alanyaspor kupada farka koştu!
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01 Aralık 2021 18:52
Ziraat Türkiye Kupası 4 .tur mücadelesinde Aytemiz Alanyaspor, Osmaniyespor ile karşı karşıya geldi.

Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Aytemiz Alanyaspor 6-0 kazandı ve adını bir üst tura yazdırdı.

Alanyaspor'a turu getiren golleri 20'de Famara Diedhiou, 54'te Emre Akbaba, 58'de Wilson Eduardo, 68'de Oğuz Aydın, 81'de Efecan Karaca ve 87. dakikada El Mami Tetah Kaydetti.

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur eşleşmeleri kura çekimi 3 Aralık Cuma günü yapılacak.


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