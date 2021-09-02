Alanyaspor yönetimi, Çağdaş Atan'dan boşalan teknik direktörlüğe Kenan Koçak'ı getirmeye karar verdi.
Alanya'ya gelerek turuncu yeşilli yönetimle görüşen deneyimli teknik adam için imza töreni düzenleneceği öğrenildi.
UEFA Pro Lisansı'na da sahip olan Teknik Direktör Kenan Koçak, son olarak Bundesliga 2 ekiplerinden Hannover 96 takımını çalıştırmıştı.
Alanya'ya gelerek turuncu yeşilli yönetimle görüşen deneyimli teknik adam için imza töreni düzenleneceği öğrenildi.
UEFA Pro Lisansı'na da sahip olan Teknik Direktör Kenan Koçak, son olarak Bundesliga 2 ekiplerinden Hannover 96 takımını çalıştırmıştı.