Alanyaspor, Kenan Koçak ile anlaştı

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'da Çağdaş Atan'ın ardından yeni teknik direktör belli oldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
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Alanyaspor, Kenan Koçak ile anlaştı
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02 Eylül 2021 13:21
Alanyaspor yönetimi, Çağdaş Atan'dan boşalan teknik direktörlüğe Kenan Koçak'ı getirmeye karar verdi.

Alanya'ya gelerek turuncu yeşilli yönetimle görüşen deneyimli teknik adam için imza töreni düzenleneceği öğrenildi.

UEFA Pro Lisansı'na da sahip olan Teknik Direktör Kenan Koçak, son olarak Bundesliga 2 ekiplerinden Hannover 96 takımını çalıştırmıştı.


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