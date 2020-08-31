Alanyaspor, Karagümrük'ü 2 golle mağlup etti!

Yeni sezon çalışmaları kapsamında Süper Lig takımları Aytemiz Alanyaspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi.

Haber; AA
Alanyaspor, Karagümrük'ü 2 golle mağlup etti!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Ağustos 2020 20:56
Süper Lig takımlarının hazırlık mücadelesinde Aytemiz Alanyaspor, Fatih Karagümrük'ü 2-0 yendi.

Alanyaspor Kulübünden yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını Düzce'nin Topuk Yaylası'nda bulunan Fenerbahçe Serkan Acar Resort & Sports Tesisleri'nde sürdüren turuncu-yeşilli takım, 2'nci hazırlık maçında Fatih Karagümrük ile karşılaştı.

Karşılaşmanın 58'inci dakikasında Pereira'nın attığı golle Alanyaspor 1-0 öne geçti. Maçın 60'ıncı dakikasında ise Bareiro'nun kaydettiği golle Alanyaspor skoru 2-0 yaptı. Karşılaşma turuncu-yeşilli ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Aytemiz Alanyaspor kamptaki 3'üncü ve son hazırlık maçını 4 Eylül Cuma günü saat 13.00'te Boluspor ile yapacak.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için