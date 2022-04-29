Alanyaspor, Josef Sural'ı unutmadı

Aytemiz Alanyaspor, hayatını kaybeden eski futbolcusu Josef Sural'in ölüm yıl dönümü nedeniyle bir mesaj paylaştı.

Haber; AA, Fotoğraf; alanyaspor.org.tr
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Alanyaspor, Josef Sural'ı unutmadı
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29 Nisan 2022 18:58
Spor Toto Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor, eski futbolcusu Josef Sural'in ölüm yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Turuncu-yeşilli kulübün sosyal medya hesabında yer alan mesajda, "Unutmadık, unutmayacağız. Josef Sural'i vefatının üçüncü yılında özlemle anıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Kulüp sosyal medyasında ayrıca Çek futbolcunun Alanyaspor'da yaptıklarından da bahsedilen bir klip yayımlandı.

 
 
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