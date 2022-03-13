Alanyaspor isyanda: 'Hakemin 2 gol kararı hatalı'

Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Felipe Sanchez Mateos, Fenerbahçe'ye 5-2 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Mateos, "Fenerbahçe kaliteli bir rakip. İlk yarı çok iyi savundular. İkinci yarı başladı, ikinci golü yedik. Beraberlik için hamleler yaptık ve bunu başardık. Sonrasında ya risk alarak kazanacaktık ya da beraberliği koruyacaktık. Biz her zaman kazanmak isteriz, bunun için devam ettik. Biz yine de oyuncularımızla gurur duyuyoruz." dedi.



Hakemden şikayetçi olan Mateos, "Dördüncü golde kaleci bir metre kadar dışardaydı, bununla ilgili kontrol olmadı, maç koptu. Beşinci golde faul var." sözleriyle konuşmasını noktaladı.





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