Alanyaspor iki Brezilyalı transferini açıkladı!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor kadrosuna iki Brezilyalı futbolcuyu kattı.



Kulüpten yapılan açıklamada, savunma oyuncusu Eduardo Bauermann ve kanat oyuncu Carlos Eduardo'yu transfer ettiğini duyurdu.



Edouardo Bauerman, kariyerinde daha önce Santos ve Internacional kulüplerinde forma giydi.



Kendisine destek olanlara teşekkür eden Bauermann, "Motive olmuş durumdayım. Süper Lig'i de biliyorum. Takip ediyordum." ifadelerini kullandı.



Palmerias'tan transfer edilen 26 yaşında Carlos Eduardo ise "Taraftarların, beni saha içerisinde görmelerini istiyorum. Agresif bir oyuncuyum. Beni seveceklerini ve onları mutlu edeceğimi düşünüyorum." diye konuştu.







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